معهد الفلك يدعو المصريين لمتابعة زخة شهب الجوزاء الليلة

جدة - نرمين السيد - دعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصريين، من هواة الفلك والدارسين إلى الاستمتاع بمتابعة زخة شهب الجوزاء (التوأم) التى تهطل سنويا، وتبلغ ذروتها هذا العام مساء اليوم الأحد وفجر غد، وتتألف من نحو 150 شهابا فى الساعة.





وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن أفضل مشاهدة لتلك الشهب تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة حيث تظهر شهب الجوزاء كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم)، مشيرا إلى أن عدم وجود القمر فى سماء تلك الليلة سيجعل السماء مظلمة ومثالية لمراقبة هذه الزخة.

وأوضح أن تساقط الشهب بصفة عامة هو ظاهرة فلكية بديعة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أى تلسكوبات، وليس لها أى تأثير ضار على الصحة العامة للإنسان أو على كوكب الأرض بصفة عامة، مشيرا إلى أن علماء وباحثى المعهد يقومون حاليا برصد زخة شهب الجوزاء، من مرصد القطامية الفلكى، والتى تهطل سنويا فى الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وأضاف أن زخة شهب الجوزاء تحدث من الغبار الذى يخلفه كويكب "فايثون 3200" الذى تم اكتشافه عام 1982، مشيرا إلى أن زخة شهب الجوزاء هى ملكة الزخات الشهابية، ويعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

ومن المقرر أن تشهد الكرة الأرضية غدا ظاهرة كسوف كلى للشمس وفيها يحجب القمر قرص الشمس تماما، ويكشف عن الغلاف الخارجى للشمس المعروف باسم (الهالة)، ولن يكون هذا الكسوف مرئيا فى مصر أو الوطن العربى ويمكن رؤيته فى أجزاء من جنوب تشيلى وجنوب الأرجنتين، وسيكون الكسوف الجزئى للشمس مرئيا فى أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلنطى.