إنفوجراف .. سكر الحمل أعراضه وطرق الوقاية منه

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى الإنفوجراف أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى متواجده يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وكشفت أنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر نسخة آندرويد:

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون:

https://apple.co/3

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