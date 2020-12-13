للحفاظ على الدايت والحماية من كورونا .. طريقة السلمون المشوى بصوص الليمون

جدة - نرمين السيد - مع انتشار فيروس كورونا ينصح بتناول السلمون لتعدد فوائده الصحية فهو يحمى من خفض ضغط الدم ويعزز المناعة التى تحمى الإنسان من الأمراض المختلفة مثل السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات منها (D) و (B).





وفى الوقت الذى يسعى فيه الجميع لتقوية مناعتهم ومواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة ومنها كورونا، يخشى البعض من زيادة الوزن، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير السلمون المشوى بصوص الليمون للدايت. ولتحضير وجبة السلمون المشوى بصوص الليمون للدايت، نحتاج إلى: -4 قطع فيليه السلمون. -2 حبة ليمون. -رشة ملح. -رشة فلفل أسود. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المطحون. -نصف حبة الفلفل الحار. -جرجير. -خس. طريقة التحضير: إحضار وعاء للتتبيل نضع فيه عصير الليمون مع زيت الزيتون والزعتر، ويضاف لها شرائح السلمون ويتم تقليبهم جيدا. ويغطى السلمون ويوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم ترص القطع المتبلة فى ورق فويل ثم توضع فى الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 180 درجة. وتوقد بعدها الشواية وينزع الفويل منها وتترك الصينية دقيقتين حتى تتحمر، وفى النهاية ترص قطع السلمون على أوراق الخص وتزين بصوص السمك وحلقات الليمون والجرجير.

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