هانى الناظر: من العيب مخالطة المصابين بكورونا للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أن الإصابة بفيروس كورونا ليس عيبا ولكن العيب مخالطة المواطنين رغم تأكد الإصابة.





وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "الإصابة بكورونا ليست شىء مخجل ولا عيب، ولكن العيب الحقيقى إنك تكون مصاب بالمرض وتخرج بين الناس وتختلط بهم". يذكر أن استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، توقع أن يشهد عام 2021 نهاية كابوس فيروس كورونا.

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