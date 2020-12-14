أنباء عن تطوير آبل لمحرك بحث جديد لمنافسة جوجل

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع " aitnews" فى تقرير له أن الكثير من المطورين لاحظوا فى الآونة الأخيرة أن الشركة الأمريكية، قد صعدت من الجهود التى تبذلها من أجل لتطوير تقنياتها الخاصة بعملية البحث.

وأرجع المطورون ذلك إلى تركيز الشركة على روبوت البحث الخاص بها والمعروف باسم "Applebot"، موضحين أن الشركة عادة ما تفحص من خلال روبوتات البحث سجلات المواقع الإليكترونية وذلك بهدف عمل تصنيف وفهرسة لنتائج البحث.

وبحسب الموقع فإن شركة آبل ذكرت أن هذا التركيز يعود إلى الجهود التى تهدف إلى تحسين المساعد الصوتى (Siri)، وكذلك محرك البحث Spotlight.

لكن الموقع قال إن هناك الكثير من الشائعات التى تتردد عن أن الشركة تتجه نحو إطلاق محرك خاص للبحث، وذلك من أجل منافسة عملاق البحث، جوجل.

وأشار الموقع إلى أن اهتمام آبل بتطوير روبوت البحث جاء فى نفس توقيت الضغوط الممارسة من قبل لجنة المنافسة فى بريطانيا من أجل إلغاء صفقة بين الشركة الأمريكية، وجوجل.

وبحسب الموقع فإن هذه الصفقة المقدرة بالمليارات تنص على أن يصبح جوجل، هو محرك البحث فى هواتف آيفون، الأمر الذى دفع العديد إلى التوقع بأن آبل تسعى لإطلاق محرك للبحث فى وفت قريب.

يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام نقلت عن موقع " aitnews" توقعاته بشأن محرك البحث المحتمل لشركة آبل.