نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام أعلى البساتين والوراق ومسطرد

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جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.
وقال مراسل الراديو 9090، إن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية أعلى البساتين المتجه إلى الأوتوستراد وأعلى المرج والوراق ومسطرد.
وأشار إلى الازدحام على محور 26 يوليو عند منطقة ناهية، لذلك يعد سلوك محور روض الفرج هو الأفضل.
وتنحصر الكثافات المرورية فى محاافظة القاهرة عند ميدان المطرية ونصح بسلوك شارع المطرية ومنطقة السواح للمتجهين إلى مصر الجديدة.
ونصح صابر بسلوك شارع مصر والسودان، وأوضح الازدحام فى مطلع كوبرى السيدة عائشة وفضل سلوك الملك الصالح لكونه يعمل بشكل مرضى وطبيعى.
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