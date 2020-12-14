أحمد يونس يحتفظ بتصدره تويتر بعد إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر، ونشر تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى وقال: "طلع النهار مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر"، واستمر الهاتشاج محتفظا بتصدره.

كما تفاعل المغردون مع الهاشتاج، وهنئوه بفوزه بـ "أفضل مذيع راديو 9090"، وقالوا: "مليون مبروك ليك يا غالى .. أخلى خبر فى نهاية 2020"، "صباح الفل على أفضل مذيع راديو"، "اصحى وفوق يونس فوق".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة مختلفة من الأغانى، والنشرة المرورية ومجموعة من أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.