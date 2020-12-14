صور .. أزياء أزادت الأسترالية لورا دوندوفيتش أناقة وجمال

جدة - نرمين السيد - وشاركت عارضة الأزياء الأسترالية فى مسابقة ملكات الجمال وفازت بـ لقب ملكة جمال الكون أستراليا 2008 أى فى عمر 21 عاما. ومثلت لورا بلدها فى ملكة جمال الكون 2008، وحلت ضمن أفضل 10 ضمن التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون فى ذلك العام. وتحرص عارضة الأزياء لورا على الظهور فى صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام" بأزيائها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى مجال عارضات الأزياء.

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