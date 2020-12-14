جوجل تجرى اختبارا سريا على محرك بحثى

جدة - نرمين السيد - تعمل الشركة العالمية "جوجل"، خلال الفترة الحالية، على اختبار سرى على محرك بحثها على نطاق محدود جدا، بحسب "سبوتنيك".



جدة - نرمين السيد - تعمل الشركة العالمية "جوجل"، خلال الفترة الحالية، على اختبار سرى على محرك بحثها على نطاق محدود جدا، بحسب "سبوتنيك". ونشر موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، تفاصيل ذلك الاختبار السرى، الذى يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش".

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