صور.. القبعة الصوف تزيد من أناقتك فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وتساعد القبعة الصوف فى منح إطلالة عصرية جذابة فى شتاء 2021.

وتعد القبعة من الإكسسوارات التى يمكن تنسيقها مع الملابس الكاجوال، بالإضافة إلى ملائمتها بمختلف الأوقات والمناسبات.

ويمكن الاستعانة بها لأجل الشعور بالدفء، ولكن مع الاهتمام باختيارها بالألوان المحايدة مثل الأبيض أو الرمادى أو الأسود أو البيج فجميع هذه الدرجات سوف تتناسب مع ملابس الشتوية.

كما أن القبعة الملونة من أكثر القطع التى تمنح الإحساس بالبهجة والحيوية خلال أجواء الشتاء الهادئة، فمن الممكن اختيار لون زاهى مع الملابس البسطية ذات اللون الأسود أو الأبيض.

وتتناسب القبعات الصوف مع الفساتين الكاجوال أو الستان، أو البلوفر الطويل الذى يمكن ارتدائه كفستان عصرى.

وتريد بعض الفتيات التميز بإطلالاتهن فى أماكن العمل، لذلك تكون القبعة ملائمة مع الملابس الرسمية الكلاسيكية.