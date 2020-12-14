الآثار الجانبية لـ لقاح فايزر .. معاناة الشباب تتفوق على كبار السن

جدة - نرمين السيد - وأظهرت نتائج الأبحاث التى أجريت على 40 ألف متطوع إما للحصول على جرعتين من لقاحها أو جرعتين من حقن الدواء الوهمى.

وشعر المتطوعون وقتها بآثار جانبية مؤقته بعد مرور وقت قصير من تلقى التطعيم منها الصداع والتعب، وفقا لما جاء فى شبكة "سى إن بى سى".

ولكن عانى المتطوعون الأقل عمرا من 55 من آثار جانبية تتفوق عن كبار السن، والتى تظهر خلال يومين من تلقى الجرعة وتستمر لمدة يوم أو اثنين.

ومن بين الآثار الجانبية التى كشفت عنها الدراسة ألم فى موقع الحقن، والشعور بالتعب والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، وقشعريرة، وحمى.

وأوضحت نتائج الدراسة معاناة مختلف الفئات بعد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما شعر 4.6% منهم بالإجهاد الشديد بعد الجرعة الثانية، و3.2% عانوا من الصداع الشديد، و15.8% لديهم حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة.

ولكن الذين تخطوا 55 عاما، عانى منهم 2.8% من الإجهاد، و0.5% من الصداع، و10.9% من الحمى بعد الجرعة الثانية من اللقاح.