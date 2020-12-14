تحذير طبى من الجوز والكاجو الخام.. قد تكون قاتلة

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من الفائدة الصحية التى تنعكس عن تناول المكسرات خلال النظام الغذائى يوميا، ولكن أشارت هيلثلاين خبيرة التغذية أن الكاجو الخام قد يكون قاتلا، وفقا لموقع "ria.ru".
وأوضحت هيلثلاين أن الجوز غير المعالج يحتوى على السم الزيتى "urushiol"، الذى من الممكن أن يسبب التهاب الجلد وينتج عنه ظهور بقع مثيرة للحكة على الجلد.
وأَضافت خبيرة التغذية أن الجوز المعالج غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكذلك الكاجو بعد المعالجة والتحميص لم يعد يحتوى على مواد خطرة.
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