هانى الناظر: الجاز يؤذى فروة الرأس ويسبب الحروق

جدة - نرمين السيد - لجأت الكثير من السيدات إلى استخدام عبوات الجاز الأبيض لاعتقادهن بأن ذلك يحمى فروة رؤوسهن ويقوى الشعر، دون إدراك خطورته، لذلك حذر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، من استخدامه لأنه مادة حارقة تؤذى فروة الرأس.





وأوضح الناظر خلال مداخلته التليفونية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن الجاز يتم تصنيفه من المحروقات مثل البنزين والجاز والسولار.

وأشار الناظر إلى أنه عند وضع الجاز على فروة الرأس يحدث التهاب فى الجلد قد يصل إلى درجة الحروق، كما ينمو بسببها أنواع من البكتيريا التى تشوه الجلد مؤديا إلى قتل بصيلات الشعر وليس تنعيمها أو فردها.

وأضاف أن بعد مرور فترة من استخدامه ينتج عن ذلك تساقط الشعر وتقصفه، موضحا أنه كان يستخدم قديما فى قتل حشرات الشعر فقط، ونفى الناظر دور الجاز فى فرد الشعر أو تغيير لونه، بالإضافة إلى أنه يؤذى العين والجلد.

ومع دخول فصل الشتاء وحدوث التقلبات الجوية وهبوب الرياح المحملة بالأتربة نصح الناظر بضرورة ارتداء الكمامة لحماية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

ويعانى البعض من جفاف الجلد مع برودة الطقس لذلك شدد على التدفئة جيدا واستخدام مرطبات للجلد ليلا، وشرب كميات كبيرة من المياه، واستعمال الفازلين لعلاج جفاف الجلد الذى يعد أكثر فاعلية وأمان بالإضافة إلى سعره الذى فى متناول الأيدى.