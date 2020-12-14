سامسونج تطرح تطبيقا لتحسين أداء الألعاب

جدة - نرمين السيد - ويدعى ذلك التطبيق "GameDriver"، والذى يساعد على تقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتى جالاكسى إس 20 وجالاكسى نوت 20، وفقا لما جاء فى موقع "جادجيت 360". وتسعى سامسونج لجعل الألعاب جزءا أساسيا فى أجهزتها، بعد تنزيل مستخدمى سامسونج تطبيق "GameDriver" من جوجل بلاى. وقالت سامسونج وفقا لموقع "سكاى نيوز" أن تحسين برنامج التشغيل لوحدة معالجة الرسومات مجالا مهما لاستفادة من إمكانيات الأجهزة، والحفاظ على الأداء الأمثل لهذه الوحدة.

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