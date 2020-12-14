مع انتشار كورونا.. أطعمة تمد الجسم بالفيتامينات المهمة بدلا من العقاقير

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نسمة خلال لقائها فى برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أهمية الحصول على الفيتامينات من الأطعمة بدلا من العقاقير.

وأشارت نسمة ياسر، إلى فائدة الحصول على فيتامين سى المتواجد فى الأطعمة مثل الخضار الأخضر والبروكلى والجرجير والفلفل الألوان والبرتقال والليمون.

ويعمل الزنك على الحماية من كورونا وفى حالة الإصابة يخفف انتشاره بالجسم، ويتوفر فى البروتينات منها الأسماك والكاجو النئ واللحوم الحمراء والسلمون والتونة.

كما يتناقص فيتامين "دى" لدى هؤلاء الذين فى المنزل دون التعرض لأشعة الشمس، ونصحت نسمة بأهمية الخروج إلى البلكونة للتعرض للشمس بالإضافة إلى تناول البيض والأسماك ذات الدسم العالى مثل السلمون.

وأضافت أن تناول ملعقة من العسل وزيت حبة البركة يوميا، مهم للغاية، بجانب أهمية تناول ثمرة فاكهة بمجرد الاستيقاظ لمد الجسم بالطاقة.