الصحة توضح أوقات غسل الطفل يديه فى المدرسة

جدة - نرمين السيد - وأجابت الصحة على سؤال "متى يغسل الطفل يديه أثناء تواجده بالمدرسة؟"، وقالت عند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها.

ونصحت الطفل بغسل اليدين بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية، وعند الوصول إلى المدرسة وقبل وبعد تناول الطعام.

وأضافت بعض الأوقات منها بعد السعال أو العطس، وقبل مغادرة المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج، وعند اتساخ الأيدى.