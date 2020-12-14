جدة - نرمين السيد - مع قدوم فصل الشتاء، شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، على ارتداء الكمامات الطبية.





وأوضح الناظر ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بها خلال فصل الشتاء للحد من انتشار الكورونا. وقال الناظر: "فصل الشتاء سوف يبدأ بإذن الله جغرافيا يوم 21 ديسمبر.. ولو استمرينا على هذا النحو والاستهتار واللامبالاة وعدم الالتزام الشديد بارتداء الكمامة فإن هذا الشتاء سوف يكون مؤلما للغاية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر: عدم الالتزام بالكمامة يجعل الشتاء مؤلما للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.