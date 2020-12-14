جدة - نرمين السيد - تعرض موقع يوتيوب الشهير وعدة خدمات بمحرك البحث العالمى جوجل لعطل بالعديد من أنحاء العالم.



جدة - نرمين السيد - تعرض موقع يوتيوب الشهير وعدة خدمات بمحرك البحث العالمى جوجل لعطل بالعديد من أنحاء العالم. وأبلغ مستخدمو يوتيوب YouTube وبريد Gmail عن مشكلات مع الخدمات خلال الساعة الماضية. ولم يتضح بعد سبب الانقطاع المفاجئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عطل مفاجئ يضرب يوتيوب وGmail على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.