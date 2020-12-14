خبير أمن المعلومات يحذر من خطورة تحديث التليجرام

جدة - نرمين السيد - وأشار حجاج خلال مداخلة تليفونية فى برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر فضائية "إكسترا نيوز" والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، إلى تسبب العالم الافتراضى فى صعوبة الحفاظ على الخصوصية وسط العالم.
وأوضح حجاج بعد إشعال التليجرام مواقع السوشيال ميديا بسبب خاصية "People Nearby" وسهولة التواصل مع الآخرين، أن ذلك التطبيق يعتمد على الموقع فبمجرد فتحه والتحرك فى الأماكن العامة يتمكن من التواصل مع المتواجدين بنفس المكان بكل سهولة.
وقال أن "التليجرام"، يتمكن من أخذ نسخة من أرقام التليفونات المتواجدة على الهاتف بعد السماح له عند تفعيله للتواصل مع الأفراد الذين يقومون بتنزيله، مضيفا إمكانية التطبيق فى إخفاء رقم الهاتف وذلك يساعد على انتحال شخصيات الآخرين.
وأعلن "حجاج"، أن التليجرام طرح مؤخرا تحديثات لجذب المستخدمين له، منها إمكانية إخفاء رقم الهاتف، إنشاء مجموعات بشكل وعدد كيبر، التمكن من مسح رسائل بعد مرور وقت على المحادثة، سهولة التواصل مع الأفراد المتواجدين بنفس الموقع.
ونصح خبير أمن المعلومات عند تنزيل أى تطبيق بمراجعة جزء الخصوصية والآمان وغلق ما لا تحتاجه، مشيرا إن خاصية الوصول للآخرين بنفس الموقع ليست جديدة بل كانت موجود بـ الفيسبوك من خلال خدمة "النشاط خارج الفيسبوك" والتى تظهر ما تم البحث عنه فى الهاتف.
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