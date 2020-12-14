إنفوجراف.. 7 نصائح لحماية مرضى السكرى من الاعتلال الكلوى

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، 7 نصائح لحماية مرضى السكرى من الاعتلال الكلوى. وعند الإصابة بالسكرى يفضل الحماية من أمراض الكلى من خلال الحفاظ على نمط حياة صحى وعلاج السكرى وارتفاع ضغط الدم. ونصح الأطباء بضرورة ممارسة التمارين الرياضية يوميا للتحكم فى ضغط الدم والحفاظ على مستويات السكرى فى الدم، بالإضافة إلى فحص جلوكوز الدم بانتظام والمتابعة المستمرة مع الطبيب المتخصص. كما يجب الإقلاع عن التدخين لأنه يقلل من تدفق الدم إلى الكليتين، وتتسبب تناول الخضراوات والفاكهة فى تقليل خطر إصابات الكلى . وأظهرت نتائج الأبحاث إلى دور زيت السمك فى الحماية من غسيل الكلى والموت المفاجئ، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح المتناولة حتى لا تضر بالكلى وزيادة ارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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