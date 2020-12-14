بسبب مكالمات الفيديو فى كورونا .. زيادة الإقبال على عمليات التجميل

جدة - نرمين السيد - وأصبح الهاتف وسيلة التواصل الاجتماعى، عبر مكالمات الفيديو الجماعية، التى كانت أحد أسباب لارتفاع الطلب على عمليات التجميل.

وأشار تقرير إلى زيادة الإقبال على الجراحات التجميلية فى فترة انتشار كورونا نتيجة فحص الأشخاص لأنفسهم عبر مكالمات الفيديو، حيث أبدى الكثيرون استياءهم من صورهم التى تظهر خلال المكالمات المرئية، وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن البريطانية".

وأدت تلك الفترة إلى ارتفاع نسبة الاستفسارات حول عمليات تجميل الأنف بنسبة 150%، بالإضافة إلى عمليات جراحة إنقاص الوزن التى زادت الاستفسارات حولها بنسبة 600%.

وشهدت عيادات التجميل إقبالا خلال فترة انتشار كورونا وفرض الحجر الصحى لإجراء عمليات التجميل المختلفة سواء تصغير وتعديل الأنف أو إنقاص الوزن وغيره، نتيجة لعدم قبول الكثير صورتهم فى مكالمات الفيديو التى كشفت عن عيوب الوجه.

وأوضح التقرير، وجود زيادة بنسبة 70% فى الاستفسارات حول عمليات التجميل عقب تفشى فيروس كورونا فى بريطانيا، حيث أظهرت مكالمات الفيديو ظهور تجاعيد حول العينين وحجم الأنف وبعض العلامات التى تصيب البشرة.