جدة - نرمين السيد - وقدم مستخدمو يوتيوب وبريد Gmail شكواهم نتيجة لحدوث مشكلات مع الخدمات خلال الساعة الماضية، ولم يتضح بعد سبب الانقطاع المفاجئ. ولم يتمكن مستخدمو يوتيوب من تحميل مقاطع فيديو عبر التطبيق، مع ظهور رسالة بوجود خطأ ما أو حدوث مشكلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة يوتيوب و Gmail للعمل بعد عطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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