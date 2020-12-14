أبرزها الثوم .. 5 أطعمة تخفض مستوى الكوليسترول

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع فى تقرير له إن أمراض القلب تعد السبب الرئيسى للوفاة حول العالم.

وأشار إلى أن زيادة معدل الكوليسترول فى الدم مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح أن النظام الغذائى له تأثير قوى على ضبط مستوى الكوليسترول، وعوامل أخرى تهدد صحة الإنسان.

وقدم الموقع مجموعة من الأطعمة تستطيع أن تخفض مستوى الكوليسترول، والتى جاءت كالتالى:

البقوليات:

وهى مجموعة من الأطعمة النباتية التى تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس، وهى غنية بالألياف والمعادن والبروتين.

ويمكن أن يقلل استبدال البقوليات باللحوم المصنعة فى نظامك الغذائى، من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يقلل من مستوى الكوليسترول الضار.

الشوفان:

وهو غنى بالعناصر والفيتامينات التى تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول وحماية الجسم من الأمراض.

التونة:

مصدر هام لحمض أوميجا 3 الدهني، والذى يعد من الدهون غير المشبعة التى تلعب دورا فى خفض الكوليسترول.

الأفوكادو:

يحتوى على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتى تخفض مستوى الكوليسترول الضار، كما أنه غنى بالألياف التى تحقق نفس الهدف.

الثوم:

تشير الدراسات إلى أنه يلعب دورا هاما فى خفض مستوى الكوليسترول، حيث أنه غنى بمركب الأليسين.