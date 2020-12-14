دراسة علمية : 5 جينات تؤدى إلى دخول مصابى كورونا فى حالة خطرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" جمعت جامعة إدنبرة فى بريطانيا الحمض النووى لأكثر من 2700 مصاب بفيروس كورونا فى 208 وحدة عناية مركزة فى أنحاء بريطانيا.

وشملت الدراسة أخطر الحالات للمصابين بالفيروس، حيث توفى 22 بالمئة ممن شملتهم الدراسة، بينما يحتاج 74 بالمئة من المصابين لأجهزة تنفس صناعى.

وتمت مقارنة المعلومات الجينية لهؤلاء المرضى بـ 100 ألف بريطانى مجهول، وظهرت 5 جينات على أنها شائعة للغاية فى حالات كوفيد-19 الخطرة.

ويقول الباحثون إن معرفة الجينات المرتبطة فى الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا، يمكن أن يساعد العلماء على تحديد الأدوية الموجودة مسبقا والتى يمكن أن تساعد فى علاج كوفيد-19.

وتم تعريف الجينات على أن 2 منها هى من نوع الكروموسوم 19 وتسمى TYK2 و DPP9، ويسمى الجين الوراثى الثالث IFNAR2 ، ويوجد فى الكروموسوم 21.

أما CCR2 فهو جين موجود فى الكروموسوم الرابع، ويقع OAS1 فى الكروموسوم الثانى عشر.

وتكمن أهمية هذه الدراسة فى أنها تحدد جينات معينة تلعب دورا فى الإصابة بمرض فيروس كورونا، وبالتالى تعرضها كأهداف للعلاجات المحتملة.

وتنقسم الجينات الخمسة إلى واحدة من مجموعتين: الجينات المعدلة الناتجة من الالتهاب، أو الأدوية المضادة للفيروسات.