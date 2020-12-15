هانى الناظر عن تأثير مسحة وتطعيم كورونا على الصفات الوراثية : تخاريف وجهل

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، من مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا لشخص يزعم أن مسحة كورونا هدفها سرقة شفرة الإنسان الجينية لصالح ما يطلق عليه الماسونية العالمية وأن التطعيم ضد كورونا يؤثر على الصفات الوراثية، معلقًا: "كلام تخاريف وجهل".





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "فى فيديو بيتم تداوله بشكل واسع وللأسف فى ناس بسطاء بتصدقه وبتنشره على صفحاتهم، هذا الفيديو لشخص بيحذر الناس من عمل المسحة عند الفحص للتأكد من الإصابة بكورونا لأنها كما يزعم تهدف لسرقة شفرة الإنسان الجينية لصالح ما يطلق عليه الماسونية العالمية، وهذا كلام تخريف وجهل وتضليل، أيضا بيحذر الناس من التطعيم لأنه بيؤثر على صفاتهم الوراثية والتحكم فيهم من خلال عصابات كونية ومن أجل القضاء على البشر". وتابع: "الحقيقة كلام كله مثير للسخرية وتخاريف وجهل علمى فأرجو من حضراتكم لا تصدقوا مثل هذه الخزعبلات، وبرجاء تحذير الناس خصوصا البسطاء من تصديق هذا التهريج وضرورة عدم نشر مثل تلك التخاريف".

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