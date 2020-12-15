فيديو.. خبير معلومات: توقف سيرفرات جوجل قد يكون ورائه اختراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن شركة جوجل قالت إن السبب حدوث مشكلة فى الخادم المسؤول عن الدخول على التطبيقات.

وأوضح أن البعض يقولون إن ما حدث مشكلة أسبابها أكبر مما تم إعلانه، مضيفًا: "مش معقول يوتيوب وجوجل يتوقفوا، ممكن يكون اختراق أحدث العطل".