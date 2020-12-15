جدة - نرمين السيد - وذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، فى تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، قالت فيها: "إعدام كوريا الجنوبية لأكثر من 4.4 مليون طائر من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكورى الجنوبى، الذى أوضحت أنه جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور فى البلاد خلال أقل من شهرين.
ولفتت الشبكة إلى أنه تم إعدام جميع الدواجن الموجودة فى محيط ثلاثة كيلومترات من المزرعة التى تم اكتشاف العدوى بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تعدم 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.