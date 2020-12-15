كوريا الجنوبية تعدم 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، فى تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، قالت فيها: "إعدام كوريا الجنوبية لأكثر من 4.4 مليون طائر من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكورى الجنوبى، الذى أوضحت أنه جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور فى البلاد خلال أقل من شهرين.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم إعدام جميع الدواجن الموجودة فى محيط ثلاثة كيلومترات من المزرعة التى تم اكتشاف العدوى بها.