نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح باستخدام محور روض الفرج بدلا من 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليهم.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية من المنيب إلى الأوتوستراد، وأعلى البساتين ومسطرد.

ونصح صابر بسبب الازدحام الذى يشهده محور 26 يوليو، بسلوك محور روض الفرج.

وأوضح مراسل الراديو 9090 أن محافظة الجيزة تعمل الحركة المرورية فيها بشكل جيد ما عدا محور صفط، كما فضل سلوك محور أحمد عرابى.

بينما فى محافظة القاهرة تزداد الكثافة عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس وصلاح سالم.

بينما تشهد المنطقة أعلى كوبرى الحدائق المتجه إلى الوايلى والزاوية كثافة مرتفعة، ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.