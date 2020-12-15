أحمد يونس يشعل تويتر.. والمغردون: دايما رقم واحد

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جدة - نرمين السيد - وأعلن يونس تصدره تويتر وقال: "من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير.. صباحك مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "صباح الخير مع أحمد يونس .. أنت تصنع يومى"، "دايما رقم واحد"، "أفضل مذيع الراديو على الإطلاق"، "صباح الصدارة يا أعظم مذيع".
وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وعدد من الفقرات الممتعة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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