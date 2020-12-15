مش فى الأكل بس .. 4 فوائد مذهلة لـ الليمون فى تنظيف الأوانى والبقع

جدة - نرمين السيد - من لا يحب الليمون؟! .. تكاد تكون الفاكهة التى لا غنى للسفرة المصرية والعالمية عنها فى أى وقت.. الليمون فضلا عن فوائده للطعام، فهو أيضا مفيد جدا للجسم، كما أنه أيضا مفيد فى نظافة وتلميع الأوانى، حيث أثبتت الدراسات أنه ملىء بعديد من الفوائد المذهلة.





يستخدم فى تلميع الأوانى

النحاس والفضة من المعادن التى قد تتعرض للانطفاء، ولكى يعود إليهما رونقهما، فإن استخدام نصف الليمونة، ودعك القطعة المراد تلميعها جيدًا، مع ربع معلقة كوربونات الصوديوم "كوربوناتو" يعيد هذا اللمعان كما لو كان الشىء جديدا.

مقاوم البقع الصفراء على الملابس

عند ظهور بقع صفراء على الملابس البيضاء، فإن عصر نصف ليمونة على البقعة وتركها بعض الوقت، ثم وضعها فى الغسالة مع المسحوق سيكون له عظيم الأثر فى اختفائها.

تفتيح الأماكن الداكنة فى الجسم

يدخل الليمون كثيرا فى الوصفات الطبيعية لتفتيح المناطق الداكنة من الجسم، بالإضافة لاستخدامه كـ مقشر للجلد الميت وتنظيف للبشرة "سكراب" بعد إضافته إلى ملعقة سكر، على ألا تكون البشرة حساسة.

القضاء على الروائح النفاذة

بعد عمل الأكلات ذات الرائحة النفاذة مثل الأسماك وحلويات اللحوم، فإن رائحة المنزل تصبح غير محببة، وللتخلص منها فقط يجب وضع شرائح الليمون فى حلة تحتوى على 3 أكواب من الماء، وتركها حتى تصل لمرحلة الغليان مع إزالة غطائها، وترك بخار المياه بالليمون يقوم بالقضاء على تلك الروائح الكريهة.