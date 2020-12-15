صور.. طريقة ارتداء البونشو فى شتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - ويمكن ارتداء البونشو منفردا إذا كان من الصوف السميك، أو تنسيقه مع تيشرتات أو بلوفرات أو قمصان.
وتستعين به الكثير من المحجبات للظهور فى إطلالة محتشمة أنيقة فى شتاء 2021.
ويمكن تنسيق البونشو مع الملابس الكاجوال من خلال ارتدائه مع بنطلون جينز وبوت قصير أو حذاء رياضى، ولكن يفضل تجنب الممتلئات ارتداؤه لأنه يزيد من شكل الجسم ويظهر مرتديته فى حجم أكبر.
وتعتنى كل امرأة بالحصول على إطلالة أنيقة بالبونشو خصوصا عند اختياره مع ملابس كلاسيكية بطريقة يمكن تناسب الحجاب، فيمكنك اختياره مع بدلة نسائية أو تنسيقه مع بنطلون كلاسيكى وحذاء ذو كعب عالى.
وينصح الفتيات المحجبات عند اختيار البونشو ذو رقبة عالية، يجب اختيار لفات طريحة بسيطة بالأقمشة القطنية.
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