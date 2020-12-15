أخطاء تقلل فعالية الكحول عند الاستخدام

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الأخطاء التى تقلل فعالية معقم اليدين وفقا لما جاء فى "Live strong" منها:

- استخدام نوع جيد:

يجب التأكد من تركيز الكحول الإيثيلى ألا تقل عن 60% لضمان قتل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم وفقا لما أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

- عدم وضع كمية كافية:

ينصح بوضع كمية كافية لتطهير اليد بالكامل وخصوصا بين الأصابع وأسفل الأظافر، وعدم الاكتفاء بتعقيم ظهر وباطن اليدين فقط.

- تعقيم اليدين بسرعة:

ينصح ألا تقل مدة تعقين اليدين عن 20 ثانية وهى نفس المدة التى يجب مراعاتها عند غسل اليدين بالماء والصابون.

- مسح اليدين بالمنديل بعد تعقيمها بالكحول:

نصح الأطباء إلى أهمية ترك اليدين تجف فى الهواء لأن مسحها بالمنديل يقلل فعالية الكحول.

- وضع المعقم فى الثلاجة:

تتأثر فعالية الكحول بدرجة حرارة الغرفة الموجود بها، لذلك يجب حفظه عند 15 درجة مئوية فى فصل الشتاء و30 درجة فى فصل الصيف.