أخطاء تقلل فعالية الكحول عند الاستخدام

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الأخطاء التى تقلل فعالية معقم اليدين وفقا لما جاء فى "Live strong" منها:
- استخدام نوع جيد:
يجب التأكد من تركيز الكحول الإيثيلى ألا تقل عن 60% لضمان قتل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم وفقا لما أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.
- عدم وضع كمية كافية:
ينصح بوضع كمية كافية لتطهير اليد بالكامل وخصوصا بين الأصابع وأسفل الأظافر، وعدم الاكتفاء بتعقيم ظهر وباطن اليدين فقط.
- تعقيم اليدين بسرعة:
ينصح ألا تقل مدة تعقين اليدين عن 20 ثانية وهى نفس المدة التى يجب مراعاتها عند غسل اليدين بالماء والصابون.
- مسح اليدين بالمنديل بعد تعقيمها بالكحول:
نصح الأطباء إلى أهمية ترك اليدين تجف فى الهواء لأن مسحها بالمنديل يقلل فعالية الكحول.
- وضع المعقم فى الثلاجة:
تتأثر فعالية الكحول بدرجة حرارة الغرفة الموجود بها، لذلك يجب حفظه عند 15 درجة مئوية فى فصل الشتاء و30 درجة فى فصل الصيف.
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