صباحك ومطرحك.. خطوات زيادة إفراز هرمون السعادة

جدة - نرمين السيد - وأشار أحمد يونس خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 عن المعاناة من بعض الأعراض عندما يكون هرمون السعادة قليل منها الأرق.
وأضاف يونس أن بعض الأعراض مثل الرغبة فى تناول السكريات والنشويات مثل الشوكولاتة والبطاطس، وقلة التعاطف مع الآخرين، والصداع.
ولزيادة إفراز هرمون السعادة نصح بسماع الموسيقى والحصول على المزاج الجيد، والضحك، وتناول اللبان خالى من السكر للشعور بالسكينة، والنوم مبكرا للحصول على القسط الكافى منه.
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