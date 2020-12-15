صور.. ألمودينا فرنانديز تعشق الطبيعة وتمارين التأمل

جدة - نرمين السيد - وتتألق ألمودينا فى مجال الأزياء والموضة، ولم تكتف بذلك بل هى ناشطة فى مجال البيئة. وشاركت فى رحلة استكشافية فى أوشينا فى خليج المكسيك للمساعدة فى نشر الأخبار حول محنة الخليج ومخاطر الحفر البحرى. ولمع اسمها فى مجال الموضة وخصوصا بعد ظهورها فى الكثير من مجلات الموضة منها إيلى، وهيرميس وريفلون وغيرها. وتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة فى مهرجان الموسيقى روك فى ريو دى جانيرو فى إسبانيا والبرتغال. وتعشق ألمودينا ممارسة اليوجا وتمارين التأمل والطبيعة، وذلك ما أظهرته صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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