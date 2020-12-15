تطبيق ساينال يضيف تقنية مكالمات الفيديو المشفرة

جدة - نرمين السيد - وأتاح ساينال تلك التقنية التى تسمح للمستخدمين بتشفير مكالمات الفيديو دون السماح لطرف ثالث الاطلاع عليها. وتواجه العديد من التطبيقات المرئية بفقدانها لعامل الأمان وسهولة اختراقها. ويسمح تطبيق ساينال بإمكانية إجراء المكالمات والدردشة المشفرة، ولكن أضافت مؤخرا تقنية مكالمات الفيديو إليها، وفقا لموقع "إنجادجيت". وتضم مكالمات الفيديو عبر ساينال عددا من المشاركين التى تصل أعدادهم إلى 5 أشخاص ويتم زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة.

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