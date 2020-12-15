الصحة تشدد على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وتطهيرها

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة الصحة على ضرورة استعمال الأدوات الشخصية، دون استخدام أدوات الآخرين. ونصحت "الصحة" لحماية الفرد ومن حوله بأهمية تطهير الأدوات الشخصية، وقالت: "احرص على تطهير أدواتك الشخصية ولا تشاركها مع زملائك بالعمل للوقاية من انتقال عدوى كورونا".

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