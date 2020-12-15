جدة - نرمين السيد - وتتمتع تلك الدراجة الهوائية بطفوها على سطح المياه، بالإضافة إلى سرعتها التى تصل إلى 12 كيلومترا فى الساعة. وبالدراجة دواسات يؤدى تحريكها إلى الطفو فوق سطح المياه، وتعد ابتكارا ممتعا لهواة الدراجات النارية لما تمنحه من استمتاع فوق المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراجات جديدة تطفو فوق المياه بمجرد تحريك الدواسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.