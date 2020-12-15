تفاحة واحدة فى اليوم.. تحميك من الخرف وتقوى مناعتك

جدة - نرمين السيد - ويعتبر إضافة التفاح للنظام الغذائى اليومى يساعد فى تحسين صحتك ومقاومة الأمراض المختلفة. ويعد التفاح من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية بالإضافة إلى سعراتها الحرارية القليلة، وفقا لما جاء فى موقع "health line". وأكد العلماء أن التفاح يحسن صحة الجهاز العصبى والقلب بالإضافة إلى أنه يحمى من الخرف والسكتات الدماغية وخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

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