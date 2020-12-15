زوكس تستعد لطرح سيارة أجرة ذاتية القيادة

جدة - نرمين السيد - وتزود السيارة ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 133 كيلووات لكل ساعة، أى ضعف السيارات الكهربائية المتوفرة فى الأسواق.
وتناسب تلك السيارة الركاب الذين يتصفون بالكسل وتتسع لأربعة أشخاص، كما تأتى ببطارية كبيرة تزيد من وزن المركبة إلى 2500 كيلوجرام، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.
وتستطيع السيارة بلوغ سرعة 120 كيلومترا فى الساعة، فى حين تمكن البطارية المركبة من مواصلة سيرها على مدار 16 ساعة فى الشحنة الواحدة.
وتعمل زوكس على إطلاق تطبيق لحجز سيارة الأجرة الكهربائية الذاتية، وتبدأ طرحها فى عدد من المدن منها سان فرانسيسكو ولاس فيجاس ثم تعممها فى باقى الولايات.
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