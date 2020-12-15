فيديو.. قصة نجاح مصرية لتوريد البطارخ إلى أوروبا والعالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف حميد فى حواره إلى برنامج "أحلى أكلة" الذى يقدمه الشيف علاء الشربينى على قناة "ON"، أنه طور فى المهنة بشكل كبير، حيث يبدأ موسم سمك البورى فى شهر أكتوبر وينتهى بعد شهر ونصف تقريبا، وبعدها يبدأ موسم بطارخ المزارع، وبالنسبة إلى بورسعيد ففيها مرعى طبيعى يعطى مذاقا للأسماك ولهذا أجود أنواع الأسماك تكون هناك.

وتابع أن البورى يعد السمك الوحيد الطازج الذى يقدم بطارخ بجودة عالية، ومصر بها جودة عالية خاصةً من قناة السويس وبحيرة البردويل، موضحا أن الشهر والنصف يخرج كميات من البطارخ تكفى السنة كلها.

وأوضح حميد أنه يورد البطارخ المصنعة إلى كندا وإنجلترا وسويسرا كما يعمل فى أمازون ويحاول أن يطور من المهنة.

"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.