إنفوجراف.. 6 نصائح مهمة للمصابين بفيروس كورونا داخل العزل المنزلى

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ونصحت الوزارة بالتواصل مع الأهل عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتعزيز الحالة العاطفية وتقليل التوتر، والابتعاد عن التعرض الكثير للأخبار ومواقع التواصل للحد من الشعور بالقلق والتوتر، والمحافظة على الصحة النفسية لأنها تؤثر على المناعة.
كما نصحت بالحصول على المعلومات من المصادر الطبية، والابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات، والاتصال برقمى الدعم النفسى 0220816831 – 08008880700، عن زيادة حالة القلق.
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