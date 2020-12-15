هانى الناظر ينفى شائعات متعلقة بالصحة: بلاش تصدقوا تخاريف السوشيال

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، بعض الشائعات التى تتعلق بالصحة العامة مثل تسبب الميكرويف والإندومى ومرقة الدجاج فى الإصابة بالسرطان.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك": "لا الميكرويف بيسبب السرطان ولا الكاتل ولا الإندومى ولا مرقة الدجاج يتسببون فى الإصابة بالسرطان، وكورونا وتحاليلها والمسحة ليست مؤامرة كونية، ولقاح كورونا لا يهدف لتغيير الصفات الوراثية للانسان ولا لزرع شريحة داخل جسمه للتحكم فيه". وتابع: "بلاش تصدقوا شائعات وتخاريف مواقع التواصل الاجتماعى".

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