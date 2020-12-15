فيديوجراف.. الصحة تنصح بهذه الأغذية لتقوية المناعة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديوجراف، يوضح الأغذية الغنية بالفيتامينات، ومنها أغذية غنية بفيتامين سى، مثل البرتقال واليوسفى والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون والبروكلى والسبانخ.
كما نصحت بتناول الأغذية الغنية بفيتامين أ مثل الطماطم والكبدة وقرع العسل والمانجو والحرنكش والجرجير والبطاطا والجزر، إضافة إلى تناول الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول ومنتجات الألبان والبيض والمكسرات.
ونصحت أيضَا بتناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك مثل الماكريل والتونة.
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