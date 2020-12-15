لتقوية مناعة أطفالك .. طريقة تحضير الدجاج الإيطالى بالسبانخ

جدة - نرمين السيد - وبسبب رفض الكثير من الأطفال بعض الأطعمة مثل السبانخ وغيرها، تبدأ الأمهات فى الابتكار بالمطبخ لدمجها مع أطعمة مفضلة لديهم مثل الدجاج حتى يتناولونها ويحصلون على فائدتها. وهناك وجبة الدجاج الإيطالى بالسبانخ المجففة، ولتحضيرها نحتاج إلى:- 4 صدور دجاج فيليه مدقوق. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. 2 كوب من السبانخ المفروم. 2 كوب كريمة. نصف كوب جبن البارميزان المبشور. ربع كوب من جبن الموزاريلا المبشور. نصف كوب من الطماطم المجففة بزيت الزيتون. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير:- يتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتسخن الزبدة فى مقلاة ثم يحمر الدجاج بجميع الجهات حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبى. يرفع الدجاج من المقلاة لوضعه فى طبق بالفرن ثم توزع السبانخ والطماطم المجففة فوقها. وتوضع الكريمة والملح والفلفل ثم جبن البارميزان وجبن الموزاريلا. تدخل الصينية الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة ثم يخرج الطبق ويقدم ساخنا.

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