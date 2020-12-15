خلال الشتاء.. أطعمة تسرع بشفائك عند إصابتك بالأمراض

جدة - نرمين السيد - وينصح الأطباء خلال تلك الفترة بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن اللازمة، لتعزيز الجهاز المناعى ومقاومة الأمراض والفيروسات المختلفة.

ومن بين الأطعمة التى ينصح بتناولها لمكافحة الفيروسات والجراثيم التى تصيب الجسم، وفقا لـ"Live strong":-

-شوربة الدجاج، لكونها من أفضل السوائل التى ينصح بها عند المرض، لغناها بمضادات الأكسدة.

-المشروم، يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات المهمة التى تساعد أجهزة الجسم على العمل.

-العسل، يحتوى على العديد من الفوائد ومنها تقوية المناعة ومحاربة الأمراض والبكتيريا.

-شاى النعناع، يتميز بغناه بالمنثول وهو أحد مضادات الأكسدة التى تحارب الالتهابات والبكتيريا.

ولكن هناك بعض الأغذية التى يفضل تجنبها خلال فترة المرض، منها:-

-الكافيين، لحاجة الجسم إلى السوائل خلال تلك الفترة.

-منتجات الألبان، يفضل تجنبها عند المعاناة باضطرابات فى الجهاز الهضمى أو الأمراض الفيروسية الأخرى لأنها تزيد من تهيج الحلق والانتفاخ وألم البطن.