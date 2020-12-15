جدة - نرمين السيد - ومن المقرر طرح الشركة لـ ثلاثة أجهزة من هذا الطراز، هى "Vivo X60، وVivo X60 Pro، وVivo X60 Pro+".
وتزود شاشات الهواتف من سامسونج OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتم تزويد الكاميرا الرئيسية بمستشعرات من زايس، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وتعتمد وحدة الكاميرا على 3 أو 4 أجهزة استشعار، ولم تكشف الشركة عن تكلفة هاتف VIVO X60.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح هاتف VIVO X60 الجديد 29 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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