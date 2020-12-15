طرح هاتف VIVO X60 الجديد 29 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر طرح الشركة لـ ثلاثة أجهزة من هذا الطراز، هى "Vivo X60، وVivo X60 Pro، وVivo X60 Pro+".

وتزود شاشات الهواتف من سامسونج OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتم تزويد الكاميرا الرئيسية بمستشعرات من زايس، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وتعتمد وحدة الكاميرا على 3 أو 4 أجهزة استشعار، ولم تكشف الشركة عن تكلفة هاتف VIVO X60.