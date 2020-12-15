أبرزها التونة والبيض.. أطعمة تمد الجسم بفيتامين د

جدة - نرمين السيد - ويعمل فيتامين "د" على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأطعمة، وانعكاس الفائدة على العظام والأسنان والعضلات، ويمنع تدهورهم مع تقدم العمر، وفقا لـ "روسيا اليوم".
ويساعد أيضا فيتامين "د" على تقوية المناعة والحفاظ على صحة القلب، لذلك يجب الحرص على التعرض لأشعة الأشمس، بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة منها:
-الزبادى والحليب، لكونهما من المصادر الطبيعية الأساسية للحصول على فيتامين "د"، الذى يعد من الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون، وكشفت الدراسات عن امتصاص الفيتامين بشكل أفضل عند تناوله مع الدهون الصحية.
-التونة والسلمون، من الأسماك الدهنية اللازمة للحصول على فيتامين "د"، بالإضافة إلى قدرتهما على سد حاجة الجسم اليومية.
-الفطر، فهو ينتج فيتامين "د" عن تعرضه لأشعة الشمس.
-البيض، ففيتامين "د" يتركز فى الصفار، ويحتوى البيض على 10% من حاجة الإنسان اليومية من الفيتامين.
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