هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح موديرنا آمن وفعال

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ"FDA" أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94%، مما يعنى أنه قد يصبح اللقاح الثانى لفيروس كورونا المسموح به فى الولايات المتحدة.





وأشارت الهيئة، فى تقرير أًصدرته قبل يومين من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التى ستنظر فى الترخيص العاجل لـ"موديرنا"، إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبى التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.

وأكدت أن "موديرنا"، قدمت من المعلومات ما يكفى لبيان فعالية اللقاح، والذى تصل فيه نسبة الفعالية إلى 94.1%، بعد إجراء تجربة شملت 30 ألف شخص، كاشفة أن الآثار الجانبية تضمنت الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل.