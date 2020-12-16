فيديوجراف .. أطعمة وفيتامينات حددتها الصحة لتقوية المناعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحة أن الغذاء الصحى يجب أن يتضمن أطعمة تحتوى على فيتامينات ومعادن، مثل الفواكة والخضروات، إلى جانب ممارسة الرياضة يوميًا لرفع المناعة.

ونصحت الوزارة بتناول الأغذية الغنية بفيتامين "سى"، مثل الموالح كالبرتقال واليوسفى والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون والبروكلى والسبانخ، كما أوصت بتناول الأطعمة الطازجة الغنية بفيتامين "أ"، ومنتجات الألبان وشرب السوائل باستمرار.