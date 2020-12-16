ملابسات وفاة آخر نسر ذهبى على وجه الأرض

جدة - نرمين السيد - واعتصر الحزن الجميع بعدما عثر أحد المشاة على الطائر النادر نافقًا على سفح جبل، بعد أن عاش حوالى 12 عاما فى بريطانيا، قبل أن تغتاله يد أحد الصيادين.

وقد حزن ملاك الأراضى فى مدينة تريجارون البريطانية والتى كان يقيم بها الطائر، لفقدان تحليقه فى السماء، حيث كان النسر الذهبى مصدر سعادة لهم جميعا، وأشاروا إلى أنه لسوء الحظ، فإن اكتشاف رصاصة فى ساقه يظهر أنه لا يزال هناك الكثير من الحمقى الذين يحملون بنادقهم والذين يطلقون النار على أى شيء يطير فى السماء دون وعى.